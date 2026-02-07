Nuove case al posto dell' ecomostro di Roma est si accende lo scontro | Deve restare un parcheggio

I residenti di Tor Tre Teste non vogliono le nuove case al posto dell’ecomostro di via Tovaglieri. In strada, molti hanno ribadito che preferiscono mantenere il parcheggio attuale. La richiesta è arrivata anche da Fratelli d’Italia, che ha scritto al Comune e al Municipio V per chiedere di conservare la struttura come spazio di sosta. La discussione si accende mentre si avvicina la decisione sul futuro dell’area.

“Non vogliamo nuove case, lasciateci i parcheggi”. L’appello dei residenti di Tor Tre Teste in merito al progetto per la demolizione dell’ecomostro di via Tovaglieri è stato raccolto da Fratelli d’Italia, che ha inviato una nota a Comune e municipio V per chiedere che la struttura, un parcheggio.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Roma est L'ecomostro di Roma est sarà demolito: al suo posto nuovi appartamenti L’ecomostro di Roma est, un edificio abbandonato dal 1987, sarà demolito per fare spazio a nuovi appartamenti. Ecomostro di Roma est, i residenti contro la demolizione: "No a nuovi appartamenti" Il dibattito sull’ecomostro di Roma est riguarda la proposta di demolizione di una struttura inutilizzata, sostituita da un nuovo edificio di 56 piani destinato a residenze e spazi civici. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Roma est Argomenti discussi: Nuove case al posto dell'ecomostro di Roma est, si accende lo scontro: Deve restare un parcheggio; Case di comunità, Liguria al primo posto con il 66% dei lavori già portati a termine; Scampia, i nuovi palazzi al posto delle Vele hanno le facciate ventilate: prime 100 case a settembre; In attesa del gruppo Falkensteiner arriva la ’Residenza Magellano’. Gaza, Kushner: ecco il piano per la nuova Striscia. Grattacieli, trasporti e case al posto delle macerieDopo l’idea di trasformare Gaza nella Riviera del Mediterraneo, l’amministrazione americana ha presentato un nuovo sfarzoso piano di investimenti immobiliari per la Striscia. Il 22 gennaio, nel suo ... ilsole24ore.com #MESTRE • Assegnate 30 nuove case a GIOVANI COPPIE della nostra città alla #Gazzera Sara oggi già pensava alla cucina, Matteo e Lucia hanno preso subito le misure per la parete attrezzata: per loro, e per altre 28 FAMIGLIE, è stata una giornata sp facebook Asp di Messina, al via tre nuove Case della Comunità - Di tipo Spoke nei Comuni di San Salvatore di Fitalia, Castell'Umberto e San Piero Patti. - insanitas.it/sicilia/asp-e-… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.