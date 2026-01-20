Nuova emergenza viabilità per il maltempo chiude anche la SS 185 | il punto su tutte le criticità nel Messinese

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, la viabilità nella provincia di Messina si è aggravata. Oltre ai disagi già segnalati, si aggiunge la chiusura della SS 185 a Novara di Sicilia, uno degli snodi principali dei Nebrodi. Questo intervento evidenzia le criticità lungo le principali arterie stradali, con conseguenze sulla mobilità locale e sulle attività quotidiane dei residenti.

Si allunga a lista di disagi causati dal maltempo nella provincia di Messina. Ai problemi causati alla viabilità ora si aggiunge ora la chiusura della statale 185 a Novara di Sicilia, uno degli assi viari più importanti dei Nebrodi. A causa del materiale franato sulla carreggiata, la strada è stata interdetta al transito e la Prefettura è stata immediatamente informata. Alle prime luci dell’alba interverrà una ditta specializzata per la rimozione dei detriti e il ripristino delle condizioni di sicurezza, compatibilmente con l’evoluzione meteo. Sulla costa jonica, resta alta l’attenzione a Santa Teresa di Riva, dove nel tratto di lungomare in località Barracca si è verificato un nuovo cedimento della sede stradale, già danneggiata nel gennaio 2025.🔗 Leggi su Messinatoday.it

