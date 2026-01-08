Lancia per la Ypsilon nuova promozione e campagna di comunicazione

Lancia presenta la nuova campagna promozionale per la Ypsilon 2026, con uno spot che unisce la musica coinvolgente di Ornella Vanoni, Elodie e Ditonellapiaga. L’annuncio, in onda dal 15 al 17 gennaio e disponibile in formati da 15 e 30 secondi, segna l’inizio di una strategia di comunicazione che si estenderà progressivamente a tutti i mercati europei, promuovendo l’eleganza e l’innovazione del modello.

(Adnkronos) – E' un brano coinvolgente come "Ti voglio" di Ornella Vanoni, Elodie e Ditonellapiaga al centro del primo spot del 2026 di Lancia on air da oggi al 17 gennaio, nei formati da 30" e 15", per poi progressivamente estendersi a tutti i mercati europei in cui è presente il marchio. Presentata in parallelo .

