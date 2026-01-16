Da lunedì 26 gennaio a lunedì 28 febbraio, via Destra del Porto sarà chiusa al traffico all’altezza del sottopasso Savonarola. La chiusura, necessaria per lavori sulla nuova condotta idrica, interesserà uno degli accessi principali alla zona mare. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi per garantire la fluidità del traffico e minimizzare i disagi durante questo periodo.

Via Destra del porto chiusa per un mese all’altezza del sottopasso Savonarola. Uno degli accessi principali alla zona mare verrà chiuso al traffico veicolare dal 26 gennaio al 28 febbraio per interventi sulla rete idrica. I lavori che andrà a effettuare Hera serviranno ad adeguare la rete idrica prevenendo anche allagamenti nel sottopasso che consente di superare la linea ferroviaria in direzione mare. Il cantiere renderà impossibile il transito nel sottopasso, chiudendo di fatto via Savonarola e via Destra del porto, deviando il traffico nelle vie vicine. I lavori sono interamente progettati ed eseguiti da Hera, e puntano a risolvere le due criticità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori in zona porto. Nuova condotta idrica, sottopasso chiuso un mese

