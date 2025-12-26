Nuova caserma dei carabinieri a CS Giorgio attesa per l' inaugurazione

Sono in via di definizione i lavori per la caserma dei carabinieri a Castel San Giorgio. In questi giorni, infatti, è stata completata la pavimentazione in pietra lavica e sistemato il verde, con la messa a dimora di varie alberature.Foto di Antonio Capuano . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

