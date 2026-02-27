Nuoto artistico A Forlì i tricolori Uisp

Da venerdì 6 a domenica 8 marzo, la piscina comunale di Forlì di via Turati ospiterà il campionato nazionale primaverile di nuoto artistico organizzato da Uisp. L’evento riunirà atleti provenienti da diverse regioni, pronti a competere in diverse discipline del nuoto artistico. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e senza la presenza di pubblico.

La piscina comunale di Forlì di via Turati sarà da venerdì 6 a domenica 8 marzo il teatro del campionato nazionale primaverile di nuoto artistico, organizzato da Uisp (Unione italiana sport per tutti). L'evento, a ingresso gratuito, è giunto alla 13ª edizione e sarà un momento che unirà spettacolo e tecnica per una disciplina che fino al 2017 era denominata nuoto sincronizzato. Uno sport che unisce nuoto, elementi ginnici e danza, in cui gli atleti eseguono esercizi coreografici in acqua in sincronia con la musica che riescono a sentire grazie a degli altoparlanti stagni detti 'sonde'. "La manifestazione – afferma Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – dimostra la vitalità del settore nuoto che cresce ogni anno.

