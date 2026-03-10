Forlì capitale del nuoto artistico per tre giorni | pioggia di medaglie per l' Accadueo Sincro

Per tre giorni, la piscina comunale di Forlì si è trasformata nel centro del nuoto artistico nazionale, con più di 1000 atlete da tutta Italia che hanno partecipato ai Campionati italiani Uisp. L’evento ha visto numerose competizioni e la conquista di molte medaglie da parte delle squadre presenti. La manifestazione si è conclusa con un grande successo di partecipazione e risultati sportivi.

La piscina comunale di Forlì ha ospitato i Campionati italiani Uisp di nuoto artistico, richiamando oltre 1000 atlete provenienti da tutta la penisola. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Forlì, si è svolta nell'arco di tre intense giornate di gare, con il pubblico che ha riempito le tribune dell'impianto. "Un evento sportivo di grande livello che ha avuto anche importanti ricadute per il territorio - commenta Mattia Rossi, direttore dell'impianto natatorio e presidente dell asd Accadueo Forlì -: alberghi, ristoranti e attività commerciali della città hanno registrato un notevole afflusso di visitatori tra atlete, tecnici e famiglie, confermando ancora una volta come lo sport possa rappresentare anche una concreta opportunità di valorizzazione per il tessuto economico locale.