Il maltempo ha colpito Roma e i suoi dintorni, causando allagamenti in diversi quartieri e spegnendo alcune cabine elettriche a causa dei fulmini. La forte mareggiata ha portato all’evacuazione di 50 persone a Fiumicino, dove le onde hanno raggiunto le zone balneari. Le raffiche di vento intenso hanno abbattuto alcuni alberi, creando disagi sulla rete stradale. La situazione rimane difficile, con temporali che continuano a interessare la regione.

Allagamenti di case e negozi, fulmini caduti su alberi e cabine elettriche, forti raffiche di vento e temporali diffusi: non si placa l’ondata di maltempo su Roma e provincia, con l’allerta arancione scattata questa mattina su tutto il Lazio. In particolare, una mareggiata ha allagato le case a ridosso degli scogli nella zona della foce del Tevere, nel Comune di Fiumicino: sono oltre 50 le persone evacuate. I vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina in via Passo della Sentinella, con la squadra territoriale di Ostia, i sommozzatori e soccorritori fluviali, per l’evacuazione delle famiglie. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Maltempo: allagamenti e fulmini a Roma, evacuate 50 persone a Fiumicino per mareggiata

Una violenta mareggiata ha colpito la foce del Tevere a causa delle intense condizioni meteorologiche, portando all’evacuazione di 50 persone a Fiumicino.

