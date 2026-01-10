Lavori in A13 chiuso un tratto e l' area di servizio | il percorso alternativo obbligatorio

Per lavori di ammodernamento infrastrutturale, sulla A13 Bologna-Padova è prevista una chiusura notturna di un tratto e dell’area di servizio. È obbligatorio seguire il percorso alternativo indicato, che sarà attivo durante le ore di chiusura. Si consiglia di pianificare il viaggio con anticipo e di consultare le informazioni aggiornate sulla viabilità prima di partire.

Chiusura notturna in programma sulla A13 Bologna-Padova per lavori di ammodernamento infrastrutturale. Per consentire interventi di potenziamento e ammodernamento del ponte sul fiume Po, dalle 22 di domenica 11 alle 5 di lunedì 12 gennaio sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara nord e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Chiuso un tratto del “Percorso degli Orti” nella Riserva di Serranella: lavori per la tutela della testuggine palustre Leggi anche: Pra', chiusure serali per lavori: date, orari e percorso alternativo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Raffica di chiusure notturne; Autostrada chiusa tra Rovigo e Occhiobello; Ponti sul Canalbianco, lavori e disagi in vista: il 12 gennaio inizierà l'allestimento del cantiere a Bosaro. Raffica di chiusure notturne - Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, in entrambe le direzioni, ... polesine24.it

