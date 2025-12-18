Novena di Natale terzo giorno | in cammino per aprire il cuore a Gesù
Nel terzo giorno della Novena di Natale, ci troviamo in cammino verso il cuore di Gesù. Attraverso preghiera e riflessione, ci prepariamo ad accogliere il mistero divino che si fa uomo, aprendo le porte del nostro cuore alla gioia e alla speranza di questa stagione sacra. Un passo alla volta, lasciamo che l’amore di Dio trasformi il nostro spirito in attesa di un dono infinito.
Terzo giorno della Novena di Natale per prepararci attraverso la preghiera e la riflessione a spalancare le porte del cuore al mistero di Dio che si fa uomo. C'è un luogo dove Gesù vuole nascere e quel luogo è il nostro cuore, per riscaldarlo anche negli angoli più freddi, chiusi e feriti, per raggiungerli col.
