Stefania Sandrelli 50 anni di Novecento | Qualche bacetto rubato con De Niro Depardieu mi fece capire immediatamente che ero sua

Stefania Sandrelli, attrice italiana di lunga carriera, ripercorre alcuni momenti significativi del suo lavoro nel film di Bertolucci. A 79 anni, ricorda incontri e aneddoti con attori come De Niro e Depardieu, condividendo esperienze che hanno segnato la sua vita professionale. In questa intervista, la sua testimonianza offre uno sguardo autentico e sobrio sulla sua lunga attività nel cinema italiano e internazionale.

L'attrice viareggina, 79 anni, rievoca aneddoti dal set del capolavoro di Bertolucci. «Mi chiese di andare subito da lui, sapeva che in quel periodo ero libera. Io mi meravigliai un po', perché era un film enorme, importantissimo».

