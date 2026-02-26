È uno dei leader indiscussi della truppa gialloblu, e domenica scorsa, complice l’assenza di Gerli, anche capitano. Simone Santoro, uno dei gladiatori che hanno portato a casa tre punti pesantissimi in quel di Castellammare, ieri pomeriggio ha incontrato gli organi di informazione e ha parlato di questo buon momento del Modena. Dopo la sconfitta con la Sampdoria qualcosa è scattato nel gruppo: "Dopo quella gara c’è stato un confronto diretto tra noi, il mister e la società. Ovviamente in quel momento si vedeva un po’ tutto nero, poi siamo riusciti a cambiare subito la rotta andando a vincere sul campo del Venezia con una grande prestazione. In quel confronto ci siamo detti che forse stavamo lasciando per strada qualche dettaglio di troppo nelle nostre prestazioni, e in questo campionato i dettagli contano tantissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Santoro, Modena ritrovato: "Bravi a invertire la rotta"

