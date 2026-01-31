Pronostico Monaco-Rennes | invertire la rotta

Questa sera, a Monaco, le due squadre scendono in campo per la ventesima giornata di Ligue 1. Dopo alcune partite altalenanti, entrambe cercano punti fondamentali per risalire la classifica. La partita sarà trasmessa in diretta TV, e gli appassionati si preparano a seguire ogni azione, con le formazioni che si sfidano a viso aperto nel tentativo di invertire la rotta.

Monaco-Rennes è una partita della ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nonostante il Monaco abbia guadagnato la possibilità di giocarsi i playoff di Champions League (anche se affronterà nel derby tutto francese il PSG), i monegaschi in campionato stanno faticando tantissimo. E per accedere di nuovo alla massima competizione europea deve tornare a vincere. Per forza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Rennes, che è davanti in classifica, non sta benissimo. E inoltre ha dei precedenti davvero preoccupanti contro questa squadra. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

La sfida tra Monaco e Lorient, valida per la diciottesima giornata di Ligue 1, si disputerà venerdì alle 19.

