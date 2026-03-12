Novara lavori in stazione | treni cancellati su alcune linee domenica 15 marzo

Domenica 15 marzo, i lavori in stazione a Novara provocheranno cancellazioni su alcune linee ferroviarie. I treni interessati saranno diversi, creando disagi per i passeggeri che devono partire o arrivare nella giornata. La situazione riguarda specificamente alcuni servizi ferroviari, senza altri dettagli sui percorsi coinvolti o le cause dei lavori.

Modifiche alla circolazione su alcune tratte in partenza o transito dalla stazione novarese. Le informazioni utili per chi deve mettersi in viaggio Un'altra domenica di disagi, quella in arrivo, per chi deve mettersi in viaggio in treno nel nostro territorio. A causa dei lavori programmati nella stazione di Novara, infatti, nella giornata di domenica 15 marzo i convogli di diverse linee in partenza o transito dallo scalo novarese saranno cancellati o limitati nel percorso. Al posto dei treni cancellati viaggeranno gli autobus sostitutivi. L'orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Lavori in stazione a Novara: i treni cancellati domenica 8 marzoModifiche alla circolazione per diverse linee in partenza o transito dalla stazione novarese.

Leggi anche: Lavori alla stazione di Portogruaro, treni cancellati e modificati dal 16 marzo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Novara lavori in stazione treni...

Temi più discussi: Lavori in stazione a Novara: modifiche alla circolazione dei treni per tre domeniche; Lavori a Novara, treni cancellati e bus sostitutivi: ecco cosa cambia; Cantieri alla stazione di Novara: tre domeniche di passione per i viaggiatori dei treni regionali; Lavori alla stazione di Novara, per tre domeniche previste modifiche alla circolazione: i dettagli.

Lavori alla stazione di Novara, per tre domeniche previste modifiche alla circolazione: i dettagliRegionale di Trenitalia (Gruppo FS), quindi, al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, ha riprogrammato l’offerta con un servizio bus per i treni ... quotidianopiemontese.it

Lavori alla stazione di Novara: treni cancellati e modifiche alla circolazione domenica 8 marzoInterventi programmati sulla rete ferroviaria: stop temporaneo su alcune tratte e attivazione di autobus sostitutivi tra le 6:00 e le 14:00 La giornata di oggi potrebbe risultare complicata per molti ... msn.com

HERE WE GO AGAIN..BUT 2023, REWIND BEST RALLIES GAME -1 CONEGLIANO VS NOVARA Conegliano-Novara, sempre loro a sfidarsi in semifinale dal 2023! Rivediamo gli scambi più belli di Gara-1 2023 Domenica 15 marzo ore 17.15 s - facebook.com facebook

NOVARA VINCE AL TIE-BREAK Le zanzare superano Chieri anche in Gara 2 e accedono così alle semifinali (20-25, 25-22, 25-21, 18-25, 16-18) #Volleyball #Pallavolo #Playoff #Chieri #Novara x.com