Lavori in stazione a Novara | i treni cancellati domenica 8 marzo

Domenica 8 marzo, nella stazione di Novara, sono in programma lavori che influiranno sul servizio ferroviario. Per questa giornata, alcuni treni in partenza o in transito dalla stazione saranno cancellati o subiranno limitazioni. La circolazione sarà modificata per tutta la giornata, creando disagi ai viaggiatori che devono utilizzare le linee interessate. La rete ferroviaria locale si fermerà in alcune tratte a causa di queste attività programmate.

Modifiche alla circolazione per diverse linee in partenza o transito dalla stazione novarese. Le informazioni utili per chi deve mettersi in viaggio Sarà una domenica di disagi per chi deve mettersi in viaggio in treno. Al posto dei treni cancellati viaggeranno gli autobus sostitutivi. L'orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia, eccetto i cani da assistenza.

Treni Torino-Milano, lavori alla stazione di Novara: cosa cambia per chi viaggia a marzo 2026Saranno lavori di manutenzione programmata quelli che interesseranno i binari della stazione di Novara nel mese di marzo 2026.

