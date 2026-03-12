Il ristorante di sushi Kayama a Zola Predosa è stato riaperto dopo che l’Ausl ha revocato la chiusura. La decisione è arrivata martedì, dopo un periodo di inattività dovuto a casi di malori attribuiti al norovirus. La struttura ha quindi ripreso le attività senza restrizioni. Nessuna comunicazione ufficiale ha riferito ulteriori dettagli sulla situazione sanitaria o sui controlli effettuati.

Zola Predosa (Bologna), 12 marzo 2026 – Il ristorante Kayama di Zola Predosa è tornato operativo dopo la recente revoca del provvedimento di chiusura, notificata martedì. Il locale, infatti, era stato inibito dal lavoro da parte del Dipartimento Sanità Pubblica dell’Ausl a seguito di un controllo eseguito il 1° marzo e innescato da diverse segnalazioni di persone che avevano accusato malesseri dopo aver mangiato nel locale di Zola. “La riapertura è seguita all’esito favorevole dei controlli ambientali effettuati nel ristorante per la ricerca di norvirus, che aveva provocato il focolaio”, così Claudia Mazzetti, direttrice dell’Unità operativa complessa di Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Ausl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Norovirus, ristorante di sushi riaperto dopo i malori: l’Ausl dà l’ok

Articoli correlati

Diciotto persone intossicate dopo la cena al ristorante: malori, nausea e mal di testaLa cena in un ristorante di Cantello, in provincia di Varese, si è trasformata in un incubo per 18 persone, rimaste intossicate in seguito a una fuga...

Leggi anche: Intossicati 20 clienti dopo avere mangiato sushi: ristorante chiuso dal Nas

Altri aggiornamenti su Norovirus ristorante di sushi riaperto...

Temi più discussi: Intossicati 20 clienti dopo avere mangiato sushi: ristorante chiuso dal Nas; Febbre e nausea dopo il sushi: sigilli al ristorante; Mangiano sushi al ristorante, 20 clienti intossicati dal norovirus finiscono in ospedale. Mia figlia e le amiche sono state malissimo; Norovirus, ristorante di sushi riaperto dopo i malori: l’Ausl dà l’ok.

Mangiano sushi al ristorante, 20 clienti intossicati dal norovirus finiscono in ospedale. «Mia figlia e le amiche sono state malissimo»Un fine settimana all'insegna della cucina orientale si è trasformato in un incubo sanitario per almeno venti persone nel Bolognese. I ... msn.com

La versione del ristorante asiatico: Gli episodi di gastroenterite sono stati causati dal norovirusLa replica della società Osaka Snc, titolare del ristorante Kayama di via Risorgimento a Zola Predosa, all’articolo pubblicato sull’intossicazione che ha coinvolto alcune decine di clienti dell’eserci ... msn.com