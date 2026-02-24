Spari e sangue a Zola Predosa | ferito un uomo

Un uomo sulla trentina è stato ferito con diversi colpi di arma da fuoco durante una lite in zona Zola Predosa. La sparatoria è avvenuta in strada, vicino a un negozio, dove testimoni hanno sentito gli spari e visto l’uomo cadere a terra. La polizia ha già avviato le indagini per identificare il responsabile e capire cosa abbia scatenato il conflitto. La scena si è svolta nel pomeriggio, lasciando molti passanti preoccupati.

Nella periferia di Zola Predosa un uomo italiano sulla trentina è stato colpito da più colpi di arma da fuoco, presumibilmente esplosi durante una lite. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo operativo di Bologna e della Radiomobile di Casalecchio di Reno, intervenuti lunedì sera alle porte del comune bolognese. L'aggressione è avvenuta fuori dall'abitazione dell'uomo, in aperta campagna, e la vittima è stata raggiunta dai proiettili alla gamba e all'addome. A chiamare i soccorsi è stata la moglie, in casa al momento degli spari: trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, l'uomo è stato operato e non è in pericolo di vita.