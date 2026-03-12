L’Italia si sveglia con la notizia della scomparsa di Enrica Bonaccorti, una figura nota nel mondo dello spettacolo. Attrice e conduttrice, ha percorso la scena televisiva italiana con eleganza e ironia, lasciando un segno anche nel mondo della musica con la canzone “La lontananza”. È venuta a mancare a Roma all’età di 76 anni, dopo aver condiviso pubblicamente di avere una grave patologia non operabile.

L’Italia piange la scomparsa di Enrica Bonaccorti. Questa mattina è giunta la notizia che la star è venuta a mancare a Roma a 76 anni dopo aver raccontato pubblicamente, soltanto pochi mesi fa, di avere una grave patologia purtroppo “non operabile”. Una notizia che lascia un vuoto difficile da colmare per l’intero settore dell’intrattenimento visto che Bonaccorti non era soltanto una conduttrice, ma era una presenza costante nelle case italiane, capace di attraversare epoche diverse della tv riuscendo a innovarsi e senza mai sembrare fuori posto. Dal teatro alle canzoni: l’inizio di Bonaccorti con Modugno. Una carriera lunga e piena di successi, iniziata nei teatri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Addio a Enrica Bonaccorti: dalla canzone “La lontananza” alla tv, scompare a 76 anni una protagonista elegante e ironica dello spettacolo italiano

Articoli correlati

Addio a Enrica Bonaccorti, protagonista della tv italiana: aveva 76 anniÈ morta oggi, giovedì 12 marzo, Enrica Bonaccorti, una delle figure più riconoscibili della televisione italiana tra gli anni Ottanta e Novanta.

Addio a Enrica Bonaccorti: la storica conduttrice tv è morta a 76 anniABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa dopo la battaglia contro il tumore È morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e attrice...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana; Fabbricati fatiscenti: Segreteria al Territorio al lavoro per messa in sicurezza, recupero e riutilizzo; LDA confessa: Dopo Sanremo siamo tornati tutti malati, niente festini; Iran, Trump: Abbiamo vinto, guerra risolta dopo un’ora - L'Italiano.

Addio a Enrica Bonaccorti una vita tra tv, teatro e musicaAGI - È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, storica presentatrice e autrice televisiva italiana. Volto molto amato dal pubblico, negli ultimi mesi stava combattendo contro un tumore al pancreas, malatt ... msn.com

Addio a Enrica Bonaccorti: l’ex conduttrice aveva 76 anniÈ morta Enrica Bonaccorti, volto molto amato della televisione italiana, protagonista per decenni di programmi di grande successo. Aveva 76 anni e da tempo combatteva contro un tumore al pancreas, ... erreemmenews.it

Addio Enrica Bonaccorti. Attrice e icona televisiva degli anni 80 facebook

Enrica Bonaccorti si è spenta a 76 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas che aveva affrontato pubblicamente. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. Con lei se ne va una delle voci più riconoscibili della televisione e x.com