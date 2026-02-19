Il bakuchiol, estratto dalla pianta di Psoralea corylifolia, sta conquistando il settore della skincare per i suoi effetti visibili e naturali. Questo ingrediente, considerato un’alternativa naturale al retinolo, aiuta a levigare le rughe e a dare compattezza alla pelle senza irritare. Sempre più brand lo inseriscono nelle loro formulazioni, attirando chi cerca prodotti efficaci ma delicati. La sua popolarità cresce tra chi preferisce soluzioni più green e meno aggressive. Con l’aumento di prodotti a base di bakuchiol, il mercato si prepara a una vera e propria rivoluzione.

C’è un ingrediente che sta silenziosamente rivoluzionando il mondo della cura della pelle, e non viene sintetizzato in laboratorio: nasce da una pianta. Si chiama bakuchiol e, negli ultimi anni, è diventato il protagonista indiscusso della cosmetica naturale, tanto da guadagnarsi il soprannome di “retinolo verde”. Il bakuchiol è un composto bioattivo estratto dai semi e dalle foglie della Psoralea corylifolia, una pianta erbacea nota in Asia con il nome di babchi. Non si tratta di una scoperta recente: la medicina ayurvedica e quella tradizionale cinese ne fanno uso da secoli, principalmente per le sue proprietà curative sulla pelle. 🔗 Leggi su Cultweb.it

La nuova arma segreta della skincare è il bakuchiol: spiana le rughe e rimpolpa in maniera naturale

