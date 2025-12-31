Quando si corre la Parigi-Roubaix 2026 | programma orario data

La Parigi-Roubaix 2026 si svolgerà nel mese di aprile, seguendo il tradizionale calendario delle grandi Classiche di primavera. La data esatta e gli orari saranno comunicati prossimamente, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire questa storica competizione. Questa gara rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del ciclismo internazionale, segnando l’inizio della stagione ciclistica con un percorso impegnativo e ricco di tradizione.

La prima parte della stagione ciclistica internazionale si contraddistingue, come sempre, per le grandi Classiche di primavera. In questo contesto risulta immancabile la presenza di uno degli appuntamenti storici del calendario internazionale, la Parigi-Roubaix. La corsa, giunta all’edizione numero 123, sì disputerà il prossimo 12 aprile e rispetto alle tradizioni consolidate nel tempo proporrà una grande novità. La gara maschile e quella femminile, infatti, per la prima volta nella storia si correranno nello stesso giorno: saranno gli uomini a partire per primi in tarda mattinata, seguiti poche ore più tardi dalle donne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando si corre la Parigi-Roubaix 2026: programma, orario, data Leggi anche: Quando si corre la Milano-Sanremo 2026: programma, orario, data Leggi anche: Quando si corre il Giro delle Fiandre 2026: programma, orario, data La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Quando si corre la Parigi-Roubaix 2026: programma, orario, data; Visma|Lease a Bike, il programma stagionale di Wout van Aert: Strade Bianche e Milano-Sanremo per cominciare, poi il Tour e (forse) la Vuelta, con il Mondiale in testa. Quando si corre la Parigi-Roubaix 2026: programma, orario, data - La prima parte della stagione ciclistica internazionale si contraddistingue, come sempre, per le grandi Classiche di primavera. oasport.it

Ciclismo in crisi, anche la mitica Roubaix riduce i costi: uomini e donne sul pavé tutti in un giorno - Roubaix si dimezza: basta corse su due giorni lungo gli sterrati e i pavé del Nord Europa, dal 2026 si cambia. fanpage.it

Gianetti, spero che Pogacar non corra la Parigi-Roubaix - Lo dice dai microfoni di Rai Sport Mauro Gianetti, Ceo e manager della UAE Team Emirates, squadra del fenomeno sloveno ... ansa.it

Momenti di gloria (Chariots of Fire) film del 1981, diretto da Hugh Hudson, la storia vera di due atleti britannici alle Olimpiadi di Parigi del 1924. Harold Abrahams (Ben Cross) un ebreo inglese che corre per combattere i pregiudizi antisemiti dell'epoca e dimost - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.