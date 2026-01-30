Memoria e Speranza - Storie di Donne a Eboli | l' iniziativa dei Cantori di San Lorenzo

Questa sera a Eboli, i Cantori di San Lorenzo organizzano un evento speciale per la Giornata della Memoria. Alle 18:30, nella Sala Concerto di San Lorenzo, si terrà un appuntamento dedicato alle storie di donne che hanno lasciato un segno. L’iniziativa si inserisce nel tema di quest’anno, “Memoria e Speranza”, e vuole mettere in luce le esperienze femminili attraverso musica e testimonianze. Un momento di riflessione semplice e diretto, pensato per coinvolgere il pubblico e far conoscere storie spesso invisibili.

L'Associazione "I Cantori di San Lorenzo", il 1 febbraio, alle ore 18:30, presso la Sala Concerto di San Lorenzo, organizza la Giornata della Memoria, tema di quest'anno è "Memoria e Speranza"Storie di donne.

