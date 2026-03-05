Donne Democrazia e Libertà | il programma dell’8 marzo a Montevarchi con storie di donne che non tacciono

In vista dell’8 marzo, a Montevarchi si svolge un evento promosso dall’amministrazione comunale e dalla Commissione per le Pari Opportunità. Il programma si intitola “Donne rese invisibili – Donne, Democrazia e Libertà” e include incontri e testimonianze di donne che condividono le loro storie. L’iniziativa mira a celebrare e dare visibilità alle esperienze femminili nel contesto locale.

Arezzo, 5 marzo 2026 – In occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, entra nel vivo il programma promosso dall'Amministrazione comunale di Montevarchi e dalla Commissione comunale per le Pari Opportunità, dal titolo "Donne rese invisibili – Donne, Democrazia e Libertà". Tre gli appuntamenti che vedranno anche il coinvolgimento attivo degli studenti delle scuole superiori del territorio mettendo al centro il valore della libertà e del coraggio delle donne in contesti segnati da repressione, conflitti e autoritarismi. Il ciclo si apre domani, venerdì 6 marzo alle ore 21.15, all'Auditorium comunale con la proiezioni del film "Persepolis" tratto dal fumetto autobiografico di Marjane Satrapi e premiato dalla giuria al Festival di Cannes.