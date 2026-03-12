Durante gli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells, un giocatore ha più volte disturbato Sinner mentre cercava di concentrarsi, provocandolo ogni volta che commetteva un errore. Secondo il racconto di Nick Novak, l’atleta coinvolto non smetteva di infastidire il giovane italiano quando il silenzio prevaleva sul campo, creando tensione durante la partita. La sfida si è conclusa con un doppio 7-6 in favore del 19enne.

Durante gli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells, vinti poi con un doppio 7-6 contro il 19enne Joao Fonseca, accanto al molestatore che aveva provocato Jannik Sinner tanto da costringerlo a chiedere l’intervento del giudice di sedia, non c’era uno spettatore qualsiasi: poco distante dal disturbatore, infatti, c’era Nick Novak, atleta ceco in gara nello snowboard alle ultime Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’atleta ha di fatto confermato le gravi provocazioni rivolte dallo spettatore incivile all’attuale numero due del tennis. Sinner, solitamente non incline a lasciarsi influenzare dal pubblico, durante il 12esimo game del primo set, si era diretto verso la prima fila di spettatori alle sue spalle e aveva iniziato a denunciare le provocazioni, indicando il gruppetto colpevole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non smetteva di infastidire Sinner quando c’era silenzio, lo provocava ad ogni errore”: il racconto di Nick Novak

La risposta di Sinner resta in campo e l'azzurro recupera il break nel 2° set

