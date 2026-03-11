Nick Novak è lo spettatore seduto vicino al molestatore di Sinner | Lo provocava a ogni errore
Nick Novak, ex sciatore olimpico americano, era seduto vicino al molestatore di Jannik Sinner durante il torneo di Indian Wells. Novak ha riferito che l’uomo provocava ripetutamente il campione azzurro, stimolandolo con commenti e comportamenti durante la partita. L’attenzione si concentra sulla presenza di Novak e sulle sue testimonianze riguardo alle continue provocazioni dell’uomo nei confronti di Sinner.
