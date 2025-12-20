Nick Reiner era in cura psichiatrica | cosa è successo quando hanno cambiato i farmaci

Nick Reiner sarebbe affetto da schizofrenia e prima di uccidere i suoi genitori stava seguendo un percorso terapeutico sotto la supervisione di uno psichiatra. Secondo quanto rivelato da fonti vicine al caso, nelle settimane precedenti alla tragica morte di Rob Reiner e sua moglie Michele Singer, il giovane aveva subito una modifica significativa nella sua terapia farmacologica che avrebbe avuto conseguenze devastanti sul suo equilibrio mentale. Le fonti riferiscono a TMZ che circa tre o quattro settimane prima del duplice omicidio di Brentwood, i medici curanti avevano deciso di cambiare la prescrizione farmacologica di Nick. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

