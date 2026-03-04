Caso Cinturrino la versione del pusher | Botte minacce e pizzo Ho le prove sul telefonino

Un pusher coinvolto nel caso Cinturrino ha riferito di aver subito botte e minacce, affermando di avere prove di ciò sul telefonino. Secondo la sua versione, avrebbe anche pagato pizzo per evitare arresti e avrebbe assistito a richieste di denaro e droga da parte di altri spacciatori. L’indagine si concentra su presunte complicità e strategie per controllare l’area del boschetto e collocare i propri spacciatori italiani.

Milano – Violenze, richieste di pizzo ai pusher, soldi e droga per evitare arresti, presunte complicità e manovre per “appropriarsi” della zona del boschetto e “poter mettere i suoi spacciatori italiani lì”. Un quadro che investigatori e inquirenti stanno cercando di ricostruire pezzo dopo pezzo ascoltando pusher e tossicodipendenti che gravitano tra Rogoredo e Corvetto, raccogliendo racconti tutti da pesare e verificare, ma dai contenuti che sembrano convergere sulla figura del poliziotto Carmelo Cinturrino detto ’Thor’ (per la sua abitudine a girare con un martello): il 41enne assistente capo delle Volanti del commissariato Mecenate è in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

