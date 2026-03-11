La sfida di Champions tra Real Madrid e Manchester City vale quasi quanto una finale

La partita di Champions tra Real Madrid e Manchester City è considerata uno degli appuntamenti più importanti della stagione, con entrami le squadre che si affrontano in un match che si avvicina a una finale. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa e coinvolgimento da parte dei tifosi di entrambe le parti. L'incontro si gioca in un momento cruciale per le sorti della competizione europea.

Calcisticamente parlando è un peccato che una tra Real Madrid e Manchester City esca dalla Champions League così presto. Stasera si affronteranno nella gara di andata degli ottavi di finale; il ritorno è previsto per martedì 17 marzo e dopo quel giorno la Champions inevitabilmente perderà una delle candidate alla vittoria finale. Un bene per le altre squadre, meno per lo spettacolo.