A Circolo La Pace di San Giusto l' evento Ricordando Claude Monet a 100 anni dalla scomparsa

A 100 anni dalla scomparsa ricordiamo Claude Monet una serata tra arte, poesia e musica per entrare nella luce dell’impressionismo. Attraverso immagini, racconti e letture ricorderemo la vita e la rivoluzione pittorica di Claude Monet, il pittore che ha insegnato a vedere la realtà con occhi nuovi. Lunedì, 16 marzo ore 18:00 presso il Circolo La Pace di San Giusto, Via del Ponte a Greve 119 Scandicci (Fi)Interverranno: Al Museo Galileo tornano “Le Botteghe della scienza”: laboratori per ragazzi e adulti per scoprire la scienza nelle attività artigianali . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Verso i 100 anni dalla morte di Matilde Serao, reading e spettacolo al Circolo dei LettoriSabato 20 dicembre, alle 18,30 al Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot - Cose d'Interni Libri, un appuntamento speciale per omaggiare una...

Firenze, giornata in ricordo di Guido Biagi per i 100 anni dalla scomparsaFirenze, 27 gennaio 2026 - Nel centenario della scomparsa di Guido Biagi, che fu direttore della Biblioteca Medicea Laurenziana per oltre trent’anni...

Al Circolo Aurora di Arezzo ci sono «Le bandiere della pace»Arezzo, 23 febbraio 2026 – Si sta svolgendo al Circolo Aurora di Arezzo la mostra promossa da Fondazione Valore Lavoro con RAPD Le bandiere della pace . Un sabato pomeriggio, 21 febbraio ’26, di ba ... lanazione.it

Preghiera per la pace di San Giovanni Paolo II Dio dei nostri Padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti. Tu hai progetti di pace e non di afflizione, condanni le guerre e abbatti l’orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo Figlio G - facebook.com facebook

