Il disastro di Niscemi e le responsabilità negate della classe dirigente siciliana

La situazione a Niscemi è esplosa con un disastro che mette in discussione le responsabilità di chi governa la Sicilia. Nello Musumeci sembra lontano dalla realtà, come se non si rendesse conto di quello che è successo. La vicenda, più che un incidente, appare come un fallimento politico che non può essere ignorato.

Come Totò, Nello Musumeci è come se dicesse: «E che so’ Pasquale io?». Questi non si rendono conto. Il disastro di Niscemi non può non essere un fatto politico. Non va strumentalizzato – e i toni di Elly Schlein, in questo senso, sono stati molto corretti pur nella dura polemica – ma non è nemmeno possibile che i governanti chiudano gli occhi o fingano meraviglia per l’ennesimo disastro annunciato. Poi ci sono addirittura degli sfregi al buon senso e all’onestà intellettuale. Abbiamo allora sentito dire da Musumeci, ministro per la protezione civile da tre anni e, in precedenza, a lungo presidente della Regione Siciliana, da sempre impegnato in politica nella sua regione, che «si è costruito male». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

La procura di Gela ha aperto un’indagine sulla frana che ha colpito Niscemi.

A Niscemi si apre un nuovo capitolo di un disastro annunciato.

