Ulivo tagliato illegalmente in pieno giorno a Nocera Inferiore

Un episodio di vandalismo ambientale ha scosso la città nella mattinata di ieri, quando uno sconosciuto ha tagliato con una motosega un ulivo e alcune palme in Largo Caduti Civili di Guerra a Nocera Inferiore. L'accaduto ha suscitato forte indignazione tra i cittadini, sia per la gravità del gesto sia perché l'azione sarebbe avvenuta in pieno giorno, in una zona frequentata del centro urbano. Indagini affidate alla Polizia Locale. Sul caso sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale, che sta analizzando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nell'area per cercare di identificare il responsabile. L'obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali elementi utili alle indagini.