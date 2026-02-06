Nocera Inferiore incendio in appartamento | deceduto 92enne

Questa sera a Nocera Inferiore un incendio ha bruciato un appartamento e ha causato la morte di un uomo di 92 anni. Le fiamme sono divampate in piena notte, e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente. Purtroppo, nonostante gli sforzi, l’uomo non ce l’ha fatta. Le cause del rogo sono ancora da chiarire.

È morto l'uomo di 92 anni coinvolto in un rogo divampato nella tarda serata di martedì a Nocera Inferiore. Le fiamme hanno interessato un'abitazione situata in via Giovanni Pepe. La vittima era stata estratta dall'appartamento grazie all'intervento di un agente della polizia municipale libero dal.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Nocera Inferiore incendio Tragedia a Cogoleto: incendio in appartamento, muore 92enne Incendio nella notte a Nocera Inferiore: a fuoco il camion di una ditta Nella notte a Nocera Inferiore si è verificato un incendio che ha interessato un camion di una ditta di logistica, parcheggiato in via Caravaggio nella zona industriale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Nocera Inferiore incendio Argomenti discussi: Tragedia a Nocera Inferiore, un incendio in casa spezza la vita di un 92enne nonostante il salvataggio del vigile fuori servizio; Incendio in appartamento a Nocera Inferiore, muore 92enne; Nocera Inferiore, morto l’anziano coinvolto nell’incendio di via Pepe; VIDEO – Nocera Inferiore, morto l’uomo coinvolto nell’incendio di martedì sera in via Pepe. Nocera Inferiore, incendio in un appartamento: muore un anziano di 92 anniTragedia nella tarda serata di martedì 3 febbraio a Nocera Inferiore, dove un incendio divampato in un’abitazione di via Giovanni Pepe è costato la vita a un uomo di 92 anni. agro24.it Incendio in casa a Nocera Inferiore, morto 92enne: un agente della municipale ha provato a salvarloNon ce l’ha fatta l’anziano rimasto gravemente ferito nell’incendio divampato nella tarda serata di ieri in un’abitazione di ... msn.com Agrotoday. . #nocerainferiore la storia di Alessandro Coppola facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.