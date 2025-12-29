Gruppo FS e Certares | partnership per lo sviluppo dell’alta velocità internazionale

Il Gruppo FS e Certares hanno stretto una partnership strategica per potenziare le operazioni internazionali e sviluppare i servizi di alta velocità europea. L’accordo mira a rafforzare la presenza di Trenitalia France, supportare la distribuzione commerciale e favorire investimenti complessivi di un miliardo di euro in Francia e nel Regno Unito, contribuendo alla crescita del trasporto ferroviario internazionale.

Rafforzare le operazioni internazionali del Gruppo FS per lo sviluppo dell'Alta Velocità, con un focus iniziale su Trenitalia France; supportare la distribuzione commerciale dei servizi e sostenere un piano di investimenti da 1 miliardo di euro in Francia e nel Regno Unito: sono questi gli obiettivi principali della partnership strategica firmata tra il Gruppo FS e Certares. L'accordo prevede la creazione di una joint venture e include un investimento in Trenitalia France finalizzato ad accelerarne la crescita e consolidarne la presenza in Francia, nel Regno Unito e nei mercati transfrontalieri.

