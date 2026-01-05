Il Celtic esonera l'allenatore dopo un mese Rod Stewart | Se n'è andato Ora al pub per festeggiare

Il Celtic ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore Wilfried Nancy dopo un breve periodo di circa un mese, durante il quale ha guidato otto partite, ottenendo sei sconfitte. La decisione arriva in un momento di difficoltà per il club, che cerca una nuova guida tecnica. Nel frattempo, Rod Stewart ha commentato con ironia la situazione, affermando di essere già al pub per festeggiare.

Celtic cambia tutto! Via Nancy, scossone in panchina per il club scozzese. Cosa sta accadendo - Cosa sta succedendo La notizia era nell’aria, ma la tempistica e la modalità hanno colto di sorpresa tifosi e addetti ... calcionews24.com

Celtic-Roma, Gasperini: "Ricominciamo dopo i ko. Dybala può giocare 90 minuti" - Ripartenza è la parola d'ordine della Roma che si prepara al match di Europa League contro il Celtic (giovedì ore 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). sport.sky.it

Continua il momento no del #Celtic: perde l’Old Firm contro il Rangers in rimonta e trova la 6ª sconfitta nelle 8 partite da allenatore di Wilfried Nancy, che adesso rischia l’esonero Al momento le due squadre di Glasgow sono a pari merito al 2° posto in classi x.com

Ancora Rangers! A dispetto di un periodo storico decisamente poco felice, i Gers proseguono la loro serie positiva negli Old Firm in Premiership portandola a 5 (3 vittorie e 2 pareggi) andando a vincere in rimonta a Celtic Park per la seconda volta consecutiva. - facebook.com facebook

