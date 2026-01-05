Il Celtic esonera l'allenatore dopo un mese Rod Stewart | Se n'è andato Ora al pub per festeggiare

Il Celtic ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore Wilfried Nancy dopo un breve periodo di circa un mese, durante il quale ha guidato otto partite, ottenendo sei sconfitte. La decisione arriva in un momento di difficoltà per il club, che cerca una nuova guida tecnica. Nel frattempo, Rod Stewart ha commentato con ironia la situazione, affermando di essere già al pub per festeggiare.

L'esperienza di Wilfried Nancy come allenatore del Celtic è durata poco più di un mese. Otto partite e sei sconfitte per il francese, che è stato esonerato. Il noto cantante Rod Stewart ha celebrato la notizia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Celtic, contro il Rangers arriva la sesta sconfitta in otto partite: contestazione e Nancy a rischio esonero; I comandanti QB Marcus Mariota sono stati esclusi; Josh Johnson inizierà domenica; UFFICIALE - Il Celtic esonera Nancy dopo appena otto partite.

celtic esonera allenatore dopoSconfitto nell'Old Firm, il Celtic non perdona: esonerato Nancy dopo appena 8 partite - La sconfitta nell'Old Firm di questo fine settimana si è rivelata fatale per Wilfried Nancy. tuttomercatoweb.com

celtic esonera allenatore dopoCeltic cambia tutto! Via Nancy, scossone in panchina per il club scozzese. Cosa sta accadendo - Cosa sta succedendo La notizia era nell’aria, ma la tempistica e la modalità hanno colto di sorpresa tifosi e addetti ... calcionews24.com

Celtic-Roma, Gasperini: "Ricominciamo dopo i ko. Dybala può giocare 90 minuti" - Ripartenza è la parola d'ordine della Roma che si prepara al match di Europa League contro il Celtic (giovedì ore 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). sport.sky.it

