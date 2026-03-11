Il video del fuorionda di La Russa in Aula che dà del cog*** a Nicita il dem | Offende se stesso

In aula al Senato, il presidente La Russa ha rivolto a un parlamentare dem un epiteto volgare, chiedendo:

Il presidente del Senato La Russa in Aula si è rivolto al parlamentare Nicita con un epiteto volgare: "Come si chiama quel coglione che continua a urlare?". Il senatore del Pd: "In questa istituzione sono stato offeso come senatore e l'offesa ha riguardato il Senato tutto, ciò che ciascuno di noi rappresenta e ciò che lo stesso presidente dell'istituzione rappresenta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Senato, La Russa su Nicita (Pd): "Come si chiama quel cog*ione che urla? Abbiamo apprezzato il suo commento" - VIDEOIn un fuorionda La Russa si è fatto scappare pure un "porca puttana" mentre invitava il senatore di FdI, Raffaele Speranzon, a terminare il suo...

Leggi anche: La Russa scatenato in Aula (a microfono aperto): “Chi è quel cog*** che continua a urlare?” – Video

Una selezione di notizie su Il video del fuorionda di La Russa in...

Temi più discussi: Putin continua a tossire durante il videomessaggio: il fuorionda (poi cancellato) finisce online; A Striscia non sfuggono i fuorionda: è virale il video di Laura Pausini che si avvicina a Sal Da Vinci. Ipotesi vittoria sussurrata in anticipo?; Le foto che state vedendo della guerra in Iran non sono tutte vere: abbiamo cercato da dove vengono; Putin e la tosse sospetta: il Cremlino cancella il video che solleva nuovi dubbi sulla salute dello Zar.

Fuorionda di La Russa in Senato: Come si chiama quel cogl... che continua a urlare?Nasce un caso da un fuorionda del presidente del Senato Ignazio La Russa che si ascolta in un video della seduta dell'Aula di Palazzo Madama del 5 marzo. Si discute della richiesta di aiuto dei Paesi ... ansa.it

Come si chiama quel coglione?, fuorionda di La Russa a Palazzo Madama sul senatore NicitaNasce un caso da un fuorionda del presidente del Senato Ignazio La Russa che si ascolta in un video della seduta dell’Aula di Palazzo Madama del 5 marzo. Si discute della richiesta di aiuto dei Paesi ... gazzettadelsud.it

L'insulto di La Russa al senatore siracusano Antonio Nicita - facebook.com facebook

#intanto La Russa insulta in Aula un senatore Pd: “Come si chiama quel coglione che continua a urlare". x.com