Senatore Nicita replica a La Russa dopo gli insulti scuse rifiutate e richiesta di sanzioni | È molto grave

Il senatore Nicita risponde a La Russa dopo gli insulti e le scuse rifiutate, definendo la situazione molto grave. Nicita denuncia che La Russa, credendo di avere il microfono spento, avrebbe pronunciato parole offensive. La Russa aveva chiesto sanzioni e scuse, ma queste sono state rifiutate dal senatore. La discussione si è accesa durante una seduta parlamentare.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa è al centro delle polemiche per l'insulto rivolto al senatore del Pd Antonio Nicita. Durante un dibattito in Aula relativo alla crisi in Iran, La Russa, credendo di avere il microfono spento, si è rivolto al Segretario generale con una frase inequivocabile: "Come si chiama quel cogli*ne che continua a urlare?". L'insulto è stato chiaramente catturato dalla diretta streaming, diventando subito virale. Nicita non ha accettato il tentativo di scuse private. Il senatore Nicita contro La Russa "Sono stato offeso come senatore e l'offesa ha riguardato il Senato tutto come istituzione", ha dichiarato Nicita in un'intervista al quotidiano La Stampa.