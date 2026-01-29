L' italiana Nessy Guerra accusata di adulterio | bloccata in Egitto rischia il carcere e di perdere la figlia

La vicenda di Nessy Guerra, la donna di Sanremo bloccata in Egitto con la figlia, si complica ulteriormente. La sentenza, prevista inizialmente per qualche giorno fa, è stata rinviata al 18 febbraio. La donna rischia il carcere e di perdere la custodia della figlia di appena tre anni e mezzo, dopo essere stata accusata dall’ex marito di adulterio. La situazione resta tesa e ancora senza una soluzione definitiva.

E’ stata rinviata al 18 febbraio la sentenza per il caso di Nessy Guerra, cittadina italiana originaria di Sanremo e bloccata da oltre due anni con la figlia di tre anni e mezzo in Egitto perché accusata dall’ex marito di adulterio. La donna rischia due anni di carcere e l’affidamento della bambina, per il quale è fissata un’udienza per il 2 febbraio. «Seguiamo questo caso con una grande attenzione, una madre ridotta in condizioni di prigionia con una bimba così piccola deve essere assistita con forza», ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il ruolo della Farnesina e dell’ambasciata italiana al Cairo Nessy Guerra, infatti, è assistita "minuto per minuto" - ha spiegato Tajani - dall’ambasciata italiana al Cairo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

