Nell’aula Giulio Cesare l’incontro dei giovani con le istituzioni

Nell’aula Giulio Cesare, giovani provenienti da Roma e Siena si sono incontrati con rappresentanti delle istituzioni per discutere di temi legati all’educazione. L’evento ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e funzionari pubblici che hanno condiviso idee e proposte. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto diretto tra le nuove generazioni e chi ha il compito di governare e pianificare il settore.

Roma e Siena, ieri, si sono ritrovate unite da un filo prezioso: quello dell'educazione. Guidati dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, 250 studenti del liceo scientifico Galileo Galilei di Siena, insieme a dirigenti scolastici e docenti, hanno raggiunto la capitale per un incontro che ha saputo intrecciare spiritualità e responsabilità pubblica: l'udienza con il Santo Padre, Papa Leone XIV. Con loro anche una rappresentanza delle istituzioni: la giunta di Montalcino, il senatore e sindaco Silvio Franceschelli e l'assessore all'istruzione di Siena, Lorenzo Lorè. "Accompagnare 250 studenti in udienza dal Santo Padre è stato un momento intenso e profondamente significativo – afferma Franceschelli –.