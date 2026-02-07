In aula con i doppi turni per tre settimane | al Giulio Cesare-Romanazzi scatta la protesta degli studenti

Gli studenti del Giulio Cesare-Romanazzi si preparano a vivere tre settimane di doppi turni, dal 9 febbraio al 20 marzo. La decisione di dividere le lezioni in due turni ha già scatenato alcune proteste tra i ragazzi, che temono disagi e confusione. La scuola ha confermato il cambiamento, ma gli studenti sono pronti a far sentire la loro voce.

Per tre settimane, dal 9 febbraio fino al 20 marzo, per gli studenti del Giulio Cesare-Romanazzi che frequentano il plesso di viale Einaudi scatteranno i doppi turni. Gli alunni del liceo linguistico e quelli dell'indirizzo tecnico dovranno alternarsi nelle aule divisi tra mattina e pomeriggio.

