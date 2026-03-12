Nel nostro Paese crescono quelle certificate PEFC
In Italia, le foreste certificate PEFC sono in aumento, rappresentando una parte crescente del patrimonio boschivo del paese. Queste foreste sono riconosciute per aver rispettato determinati standard di sostenibilità e gestione responsabile. La crescita di queste aree certificata indica una diffusione più ampia di pratiche sostenibili tra i proprietari e le aziende che operano nel settore forestale.
In Italia le foreste certificate PEFC continuano a crescere, diventando un pilastro sempre più solido della gestione sostenibile del patrimonio boschivo. Il Rapporto PEFC 2026, presentato da Pefc Italia, fotografa un sistema in espansione: a fine 2025 la superficie forestale certificata ha raggiunto 1.124.507,48 ettari, con un aumento di oltre 63mila ettari rispetto al 2024, pari a un +6%. A livello territoriale, il sistema conta ormai 16 regioni con almeno una foresta certificata, grazie all’ingresso per la prima volta di Campania, Puglia e Molise, fino a qui fuori dalla rete forestale sostenibile internazionale. La regione resta al comando con oltre 597mila ettari, seguito da Piemonte (circa 103mila ettari) e Friuli Venezia Giulia (102mila ettari), mentre la crescita più dinamica si registra nel Centro Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
