In Italia, le foreste certificate PEFC sono in aumento, rappresentando una parte crescente del patrimonio boschivo del paese. Queste foreste sono riconosciute per aver rispettato determinati standard di sostenibilità e gestione responsabile. La crescita di queste aree certificata indica una diffusione più ampia di pratiche sostenibili tra i proprietari e le aziende che operano nel settore forestale.

In Italia le foreste certificate PEFC continuano a crescere, diventando un pilastro sempre più solido della gestione sostenibile del patrimonio boschivo. Il Rapporto PEFC 2026, presentato da Pefc Italia, fotografa un sistema in espansione: a fine 2025 la superficie forestale certificata ha raggiunto 1.124.507,48 ettari, con un aumento di oltre 63mila ettari rispetto al 2024, pari a un +6%. A livello territoriale, il sistema conta ormai 16 regioni con almeno una foresta certificata, grazie all’ingresso per la prima volta di Campania, Puglia e Molise, fino a qui fuori dalla rete forestale sostenibile internazionale. La regione resta al comando con oltre 597mila ettari, seguito da Piemonte (circa 103mila ettari) e Friuli Venezia Giulia (102mila ettari), mentre la crescita più dinamica si registra nel Centro Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nel nostro Paese crescono quelle certificate PEFC

Articoli correlati

Mattarella: “Nuove povertà da affrontare nel nostro Paese”TORINO – “Ci sono da affrontare nuove povertà nel nostro paese e non solo nel nostro paese, condizioni specifiche di difficoltà di tanti giovani, dei...

Mattarella a Torino: “Ci sono molte povertà nel nostro Paese”“Ci sono molte povertà nel nostro Paese, che necessitano impegni concreti e non analisi astratte”.

Tutto quello che riguarda Nel nostro Paese crescono quelle...

Discussioni sull' argomento Cybercrime: in Italia crescono gli attacchi a trasporti e logistica; Crescono gli investimenti nello sport; Pagamenti digitali in Italia: crescono ma troppo lentamente rispetto all’Europa – LMF; La Cupra Born si rinnova: crescono le prestazioni e aumenta l'efficienza.

Istat: cala ancora la popolazione nel nostro Paese, soprattutto al Sud e nelle isoleIstat: cala ancora la popolazione nel nostro Paese, soprattutto al Sud e nelle isole A confermarlo l'Istat nel censimento 2024. Crollano le nascite e i giovani, crescono i grandi anziani e gli ... rainews.it

La #credibilità di un Paese non si misura solo con le parole, ma con le riforme che ha il coraggio di fare. Con il Referendum, l’Italia potrà avere un peso e un lustro completamente nuovi a livello internazionale. Ne ho parlato con Antonio Di Pietro nel webinar d x.com

Sky tg24. . Nel 2026 la Bulgaria ha adottato l’euro, diventando così il 21esimo Paese dell’Eurozona. Ma come se la sta cavando Il racconto di Aleksandra Georgieva - facebook.com facebook