Il presidente Mattarella evidenzia la presenza di nuove forme di povertà in Italia, legate a difficoltà dei giovani, migranti e all'accesso al lavoro e all’abitazione. Questi problemi rappresentano una sfida importante per il nostro Paese, richiedendo attenzione e interventi mirati per contrastare le condizioni di disagio e promuovere inclusione sociale.

TORINO – “Ci sono da affrontare nuove povertà nel nostro paese e non solo nel nostro paese, condizioni specifiche di difficoltà di tanti giovani, dei migranti, nell’approccio al lavoro, nella disponibilità di abitazione, tutti problemi che sono la frontiera per sfuggire alla trappola della povertà”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prendendo la parola “fuori programma” alla cerimonia per i 430 anni dell’Ufficio Pio di Torino. “Volevo esprimere apprezzamento per la storia dell’ufficio Pio e per l’opera svolta in questi nostri giorni con un impegno non di analisi astratta ma concreta di sostegno operoso per chi è in difficoltà”, ha sottolineato il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Mattarella: “Nuove povertà da affrontare nel nostro Paese”

Mattarella: nuove povertà da affrontareIl presidente Mattarella ha sottolineato l'emergere di nuove forme di povertà nel Paese.

Mattarella a Torino: “Ci sono molte povertà nel nostro Paese”Il presidente Mattarella, intervenendo a Torino in occasione dei 430 anni della Fondazione Ufficio Pio, ha sottolineato come nel nostro Paese permangano molte forme di povertà.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Mattarella: Le nuove povertà sono un problema da affrontare

Argomenti discussi: Società: Mattarella, nel Paese nuove povertà da affrontare non con analisi astratte ma impegni concreti; Mattarella a Torino per l’anniversario dell’Ufficio Pio: Nuove povertà, problema da affrontare; Mattarella, le nuove povertà sono un problema da affrontare; Mattarella: Ci sono nuove povertà da affrontare - In Terris.

Mattarella: «Le nuove povertà sono un problema da affrontare»C’è Diego, studente magistrale di economia con un disturbo dell’apprendimento, che ha potuto iscriversi all’università nonostante le difficoltà ... ilmessaggero.it

Mattarella: Ci sono nuove povertà da affrontareIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia per i 430 anni della Fondazione Ufficio Pio a Torino ... interris.it

"La Fondazione Ufficio Pio oggi affronta nuove sfide: povertà emergenti, disagio giovanile, condizioni dei migranti e difficoltà di accesso a lavoro e casa", ha detto il presidente Mattarella al 430° anniversario della Fondazione e della Compagnia di San Paolo, facebook

Mattarella a Torino per l’anniversario dell’Ufficio Pio: “Nuove povertà, problema da affrontare” x.com