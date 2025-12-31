Autostrada A1 | arrestato con pistola clandestina e mezzo chilo di droga nel Valdarno

Nella giornata del 31 dicembre 2025, lungo l’autostrada A1 nel tratto di Laterina Pergine Valdarno, un uomo è stato arrestato per il possesso di una pistola clandestina e oltre mezzo chilo di marijuana. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo, evidenziando ancora una volta l’attività di contrasto alla criminalità nel territorio. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo routinarie lungo le principali arterie stradali.

Un uomo e' stato arrestato oggi, 31 dicembre 2025, sull'autostrada A1, nel tratto di Laterina Pergine Valdarno, per il possesso di una pistola "clandestina" e più di mezzo chilo di droga tipo marijuana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: arrestato con pistola clandestina e mezzo chilo di droga nel Valdarno Leggi anche: Spacciatore arrestato, trovato con le dosi pronte. Quasi mezzo chilo di droga Leggi anche: Pistola, contanti e oltre 1 chilo e mezzo di droga: tre 20ennei arrestati per spaccio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. In caserma per l’obbligo di firma ma ha una pistola, arrestato. Si finge carabiniere e truffa un’anziana: arrestato mentre fuggiva in autostrada con gioielli e contanti nascosti nelle mutande - Il truffatore viaggiava sull'A1 dopo aver raggirato un'anziana, ma è stato fermato dalla Polizia Stradale con il bottino nascosto addosso ... ilfattoquotidiano.it

Fermato per un controllo in autostrada, viene beccato con la droga: arrestato - È accaduto nei giorni scorsi, quando le forze dell’ordine di Orvieto hanno bloccato un uomo per alcuni controlli. umbria24.it

Sorpreso a viaggiare in autostrada A1 con 100 grammi di hashish: arrestato - Viaggiava in autostrada A1 con 100 grammi di hashish, quando gli agenti della polizia stradale di Orvieto lo hanno sorpreso e arrestato durante un normale controllo su un'autovettura in circolazione. corrieredellumbria.it

Fermato in autostrada con 100 grammi di hashish, arrestato #tuttoggi #Cronaca #Orvieto | http://ow.ly/Uymr106s4OP - facebook.com facebook

Fermato in autostrada con 100 grammi di hashish, arrestato #tuttoggi #Cronaca #Orvieto | x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.