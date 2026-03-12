Nave Garibaldi | ecco la lettera che il Governo non ha voluto mostrare al Parlamento e le motivazioni della Rauti nel resoconto della commissione

Una lettera "irricevibile per il ministero della Difesa", "non conforme alle norme e ai regolamenti italiani che disciplinano i rapporti istituzionali e le procedure amministrative". Per questo il Governo non l'ha mostrata al Parlamento e – sottinteso implicito – non la mostrerà. Questa la posizione espressa dalla sottosegretaria di FdI Isabella Rauti martedì. Per questa ragione la lettera abbiamo deciso di pubblicarla noi, sul FattoQuotidiano.it: a nostro parere i cittadini devono conoscere i dettagli della lettera del 25 settembre in cui il ministero indonesiano spiega al nostro le sue proposte per i pagamenti di servizi forniti dalla società privata italiana Drass in seguito al regalo a Giakarta di una nave importante e soprattutto pubblica del valore di 54 milioni di euro.