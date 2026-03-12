nato india formentini racconta le vie del dialogo

Dal 1 al 7 marzo, una delegazione della Commissione Partenariati dell’Assemblea parlamentare ha visitato India e altre località per incontri ufficiali. Durante il viaggio, sono state svolte riunioni con rappresentanti locali e sono state visitate diverse strutture istituzionali per discutere di collaborazioni e progetti condivisi. La delegazione ha inoltre partecipato a incontri pubblici e visite di cortesia con autorità locali.

Dal 1 al 7 marzo una delegazione della Commissione Partenariati dell’Assemblea parlamentare della Nato ha visitato New Delhi e Mumbai, partecipando al Raisina Dialogue – evento annuale di analisi sulla politica internazionale tra i più importanti al mondo – e a una serie di incontri con parlamentari indiani, think tank e rappresentanti diplomatici. La missione, guidata dal presidente della sottocommissione Lorenzo Cesa e con la partecipazione del deputato Paolo Formentini (Lega) e della senatrice Simona Malpezzi (Pd), rappresenta la prima visita parlamentare strutturata dell’Alleanza Atlantica in India. Al centro dei colloqui non vi è stata l’ipotesi di una relazione formale tra India e Nato, ma piuttosto la ricerca di spazi concreti di cooperazione in un contesto internazionale sempre più frammentato. 🔗 Leggi su Formiche.net

