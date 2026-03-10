India l'ospedale nega l'ambulanza 35enne percorre 12 km con il corpo del figlio nato morto in una scatola

In India, un uomo di 35 anni ha percorso a piedi 12 chilometri dal reparto di maternità al suo villaggio, trasportando il corpo del figlio nato morto in una scatola. L'ospedale aveva rifiutato di fornire un’ambulanza per il trasporto. La vicenda riguarda il trasporto del corpo senza l’ausilio di mezzi ufficiali, con il uomo che ha deciso di affrontare il tragitto da solo.

Un uomo di 35 anni ha trasportato il corpo del figlioletto nato morto in una scatola fino al suo villaggio, percorrendo la distanza dall'ospedale a casa a piedi. Il tutto è accaduto in India, dove già a dicembre un altro uomo era stato costretto a trasportare il cadavere del figlio di 4 mesi in una busta sui mezzi pubblici.