Dopo il caso eclatante dei trafficanti di formiche in Kenya gli scienziati lanciano l'allarme | Proteggiamo gli insetti

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico illegale di insetti cresce, ma resta ampiamente sottovalutato. Secondo gli scienziati minaccia ecosistemi e biodiversità ed è ancora poco contrastato dalle leggi, che tutelano solo gli animali più carismatici. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

