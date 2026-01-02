Controlli della polizia | sequestrati oltre 26 chili di fuochi d' artificio e scoperta una sala giochi abusiva

Durante il periodo di Capodanno, la polizia ha condotto controlli mirati per contrastare l’illegalità, sequestrando oltre 26 chili di fuochi d’artificio e individuando una sala giochi abusiva. L’azione si inserisce in un’attività straordinaria di prevenzione territoriale, volta a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire pratiche illecite legate alla vendita e all’uso di materiali esplosivi non autorizzati.

Un’intensa attività di controllo straordinario del territorio è stata eseguita, nei giorni a cavallo del Capodanno, dalla polizia con lo specifico obiettivo di prevenire fenomeni di illegalità diffusa, con un’attenzione particolare alla repressione dell’illecita compravendita di fuochi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Controlli della polizia: sequestrati oltre 26 chili di fuochi d'artificio e scoperta una sala giochi abusiva Leggi anche: Controlli straordinari a Catania: sequestrati 26,5 kg di fuochi d’artificio e scoperta una sala giochi abusiva Leggi anche: Oltre 70 chili di fuochi d'artificio sequestrati in un negozio ossolano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Festeggia in sicurezza: controlli e sequestri di botti illegali; Capodanno sicuro a Roma, maxi controlli su botti illegali: sequestrati oltre 200 chili di fuochi; Lecco, maxi-sequestro droga nel 2025: via 11 kg tra coca e hashish. 52 arresti, i dati della Polizia; La polizia al servizio della comunità. Arrestate 79 persone in un anno. Oltre 50 chili di cocaina sequestrati. Calabria, sequestrati oltre 400 chili di fuochi illegali: denunciato un commerciante - Oltre 400 chilogrammi di articoli pirotecnici detenuti illegalmente sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Crotone nell’ambito dei controlli intensificati in vista delle festività di fine ann ... zoom24.it

Martinsicuro, sequestrati oltre 240 chili di fuochi d’artificio illegali - Operazione della Polizia di Stato: scoperta fabbricazione e commercio abusivo di esplosivi artigianali ... lanuovariviera.it

Polizia Locale di Reggio Calabria: sequestrati oltre 4.700 artifizi pirotecnici venduti abusivamente - Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Reggio Calabria finalizzati a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della normativa vigente in materia di vendita di materiale pirote ... reggiotv.it

Intercettati dalla Polizia Locale durante i controlli festivi, due cittadini romeni sono stati denunciati - facebook.com facebook

POLIZIA DI STATO: RISULTATI CONTROLLI AD ALTO IMPATTO IN COLLABORAZIONE CON ALTRE FORZE DI POLIZIA E POLIZIA LOCALE DI POTENZA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.