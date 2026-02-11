Iperconnessione e isolamento adolescenziale al Liceo scientifico si fa rete tra genitori e docenti

Al Liceo Scientifico di città, genitori e insegnanti hanno deciso di collaborare più da vicino per affrontare il problema dell’isolamento tra gli studenti. La scuola ha avviato incontri regolari per parlare di disagio emotivo e cercare di creare un ambiente più aperto e solidale. Studenti e famiglie, infatti, spesso si trovano a fare i conti con una crescita sempre più segnata dall’iperconnessione e dalla solitudine. La speranza è che questa rete tra adulti possa aiutare i ragazzi a sentirsi meno soli e a superare le difficoltà emotive.

Negli ultimi anni è diventato sempre più evidente come il disagio emotivo e relazionale attraversi in modo diffuso l'esperienza adolescenziale. Nonostante l'iperconnessione, molti adolescenti vivono infatti una profonda solitudine emotiva e faticano a decifrare i propri sentimenti.

