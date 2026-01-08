Un Girasole per non restare sole nasce lo sportello di ascolto dedicato alle donne in difficoltà

Un Girasole per le donne che si trovano in situazioni di difficoltà apre uno sportello di ascolto a Santo Stefano Magra, con l’obiettivo di offrire supporto e ascolto a chi ne ha bisogno. L’iniziativa, in programma sabato alle 10, si propone di creare uno spazio di confronto e sostegno, promuovendo il benessere e la solidarietà tra le donne del territorio.

Santo Stefano Magra, 8 gennaio 2026 – Un Girasole per le donne che si trovino in situazioni di difficoltà: si tratta dello sportello di ascolto che sarà inaugurato sabato alle 10.30 a Santo Stefano Magra, in via Vecchia del Piano 8, nella sede del centro sociale Auser. Si tratta di un nuovo servizio promosso da Auser con il patrocinio del Comune e fortemente voluto e sostenuto dall'amministrazione comunale nell'ambito delle politiche sociali e di prossimità. "Vite senza vita", esce il brano sui femminicidi di Letizia Migliore "Questo progetto – sottolinea l'assessore alle politiche sociali Chiara Battistini – rappresenta un ulteriore passo dell'Amministrazione comunale nel rafforzamento dei servizi di prossimità e nella costruzione di una rete di supporto concreta e accessibile, capace di intercettare il disagio prima che diventi emergenza.

