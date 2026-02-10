Mutande smart svelano quante flatulenze facciamo al giorno Nasce l'Atlante del Flatus Umano | a cosa serve

Un gruppo di ricercatori dell’Università del Maryland ha messo a punto un paio di mutande chiamate

Un team di ricerca dell'Università del Maryland ha sviluppato un dispositivo chiamato "Smart Underwear" (mutande intelligenti) in grado di contare e misurare le flatulenze prodotte ogni giorno. Ecco cosa è emerso dai primi test e perché i ricercatori stanno mettendo a punto l'Atlante del Flatus Umano.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Mutande Intelligenti

Molti si interrogano sul ruolo dei robot nel mondo del lavoro, notando che, sebbene i costi siano elevati, essi possono operare senza interruzioni 24 ore su 24.