Mutande smart svelano quante flatulenze facciamo al giorno Nasce l'Atlante del Flatus Umano | a cosa serve
Un gruppo di ricercatori dell’Università del Maryland ha messo a punto un paio di mutande chiamate
Un team di ricerca dell'Università del Maryland ha sviluppato un dispositivo chiamato "Smart Underwear" (mutande intelligenti) in grado di contare e misurare le flatulenze prodotte ogni giorno. Ecco cosa è emerso dai primi test e perché i ricercatori stanno mettendo a punto l'Atlante del Flatus Umano.🔗 Leggi su Fanpage.it
