Salute 4.0 arriva il primo atlante digitale per esplorare gli organi umani in 3D

È stato presentato il primo atlante digitale dedicato alla salute 4.0, uno strumento che consente di esplorare gli organi umani in tre dimensioni con alta precisione. Questo nuovo strumento permette di passare dalla visualizzazione dell'intero organo a dettagli più specifici, fino alle singole cellule. La tecnologia offre un approccio innovativo alla comprensione del corpo umano attraverso immagini tridimensionali.

Un nuovo atlante digitale consente di esplorare gli organi umani in tre dimensioni con un livello di dettaglio senza precedenti, permettendo di passare dalla visione dell’organo completo fino alle singole cellule. Il progetto, chiamato Human Organ Atlas, e’ stato presentato su Science Advances da un team internazionale guidato da University College London e dallo European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) di Grenoble. La piattaforma open access, accessibile tramite un normale browser web, offre un’esperienza simile a quella di Google Earth ma applicata all’anatomia umana. Gli utenti possono “navigare” all’interno di organi come cervello, cuore, polmoni, fegato e reni, esplorando le strutture interne con una precisione mai raggiunta prima. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

